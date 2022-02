Sporza Wielermanager is terug: schrijf je nu in!

Hoe werkt het?

Meld je aan met je VRT-profiel op wielermanager.sporza.be.

Kies 20 renners uit de lijst van 800, maar zorg dat je binnen je budget blijft. Per koers stel je 12 renners op in je ploeg, de overige 8 blijven in je bus zitten. Alleen de renners in je ploeg kunnen punten scoren.

Na elke voorjaarskoers worden jouw punten berekend op basis van de prestaties van de renners in jouw team. Vecht voor een plaatsje in het algemene klassement of maak een minicompetitie aan onder vrienden.