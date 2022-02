Rusada: "Dopingtest Valijeva raakte pas nu bekend door corona in Zweeds lab"

Volgens het Russische staatsnieuwsagentschap Tass heeft het Russische antidopingsagentschap (Rusada) hen laten weten dat de verwerking van de dopingtest van Kamila Valijeva eind december vertraging heeft opgelopen als gevolg van de coronapandemie.

"Volgens de informatie, verzonden door het laboratorium aan Rusada, liep de analyse en de voorstelling van het rapport door het laboratorium vertraging op als gevolg van een nieuwe coronagolf en toenemende besmettingen onder het labopersoneel met bijhorende quarantaineregels", aldus het agentschap.

Dat zou volgens de Russen verklaren waarom de positieve test van Valieva van eind december al pas nu bekend is geraakt.

Het laboratorium waar het over gaat ligt in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daar zou het verhaal dus moeten worden gecontroleerd.

Het Russisch antidopingagentschap had Valijeva dinsdag een voorlopige schorsing opgelegd nadat het nieuws over haar positieve test bekend was geworden, maar na beroep van de kunstschaatsster werd die beslissing een dag later teruggedraaid.

Het IOC liet inmiddels weten de vrijspraak aan te vechten bij het Internationaal Sporttribunaal. Dat orgaan moet oordelen voor 15 februari want dan begint de individuele competitie bij de vrouwen.