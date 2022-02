OH Leuven speelt het hard en trekt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de uitspraak over OHL-KVM. Het zint OH Leuven niet dat het de thuismatch van speeldag 22 toch moet afwerken tegen KV Mechelen. Dat was op 15 januari niet komen opdagen, omdat 2 van zijn keepers corona hadden. OHL had op een forfaitnederlaag gerekend.