Kim Meylemans valt na eerste dag net uit top 10: "Gemengde gevoelens"

Kim Meylemans is na enkele erg bewogen dagen eindelijk aan haar competitie begonnen in Peking. Ze leek al het drama alleszins goed verteerd te hebben want bij haar eerste run schoot ze meteen prima uit de startblokken.

Ze gleed even in de groene cijfers, maar na enkele foutjes in het tweede deel kwam ze uiteindelijk beneden in 1'02"35.

Daarmee deed ze 32 honderdsten minder dan de Canadese Mirela Rahneva. De tijd van Meylemans was goed voor een gedeelde zesde plek.

De Australische Jaclyn Narracott en de Chinese Dan Zhao parkeerden hun slee op 2 en 3.

