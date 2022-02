Disciplinair Comité is milder voor Bryan Heynen: slechts één match effectieve schorsing

Bryan Heynen werd vorige week vroeg in het duel met OH Leuven uitgesloten. De middenvelder van Genk landde met zijn studs op het scheenbeen van OHL-speler Kaba en kreeg op aangeven van de VAR rood.



Het Bondsparket eiste een schorsing van 3 wedstrijden waarvan 2 effectief en een geldboete van 2.500 euro. Genk ging in beroep en het Disciplinair Comité was vrijdag milder: 3 matchen schorsing waarvan slechts 1 effectief en een boete van 2.000 euro. Ook tegen deze beslissing kan Genk nog beroep aantekenen.