Coronachaos in het peloton: schudden positieve testen deelnemersveld van klassiekers door elkaar?

Terwijl de klassiekers om het hoekje loeren, spookt het coronavirus hardnekkig door het wielerpeloton. "We doen er alles aan om te voorkomen dat renners niet kunnen starten in de klassiekers", zegt Jumbo-Visma. "Daarom is ons eigen teamprotocol zo streng."

Stel je voor: de kamergenoot van Wout van Aert test daags voor de Ronde van Vlaanderen positief, waardoor de Belgische kampioen niet van start gaat in Vlaanderens Mooiste.



Of er is een corona-uitbraak bij Quick Step-Alpha Vinyl, waardoor Yves Lampaert en zijn Wolfpack-maatjes zich terugtrekken voor het openingsweekend. Meer dan de voorbije jaren lijkt het coronavirus een taaie klant te worden in de klassiekers. Dat zorgt voor extra voorzorgsmaatregelen bij de wielerteams. En ook de nodige dosis stress. "Er is geen eenduidigheid over de maatregelen die een ploeg moet treffen na een positieve test", klinkt het bij het ene team. Jumbo-Visma en BikeExchange trokken zich in de Ronde van Valencia volledig terug na een positieve test, terwijl Movistar enkel de 2 besmette renners uit de koers haalde. Een week later besliste Movistar plots om alle renners (ook de niet-besmette) die in Valencia reden, niet meer op te stellen in andere wedstrijden. Zo kon Alejandro Valverde dit weekend geen afscheid nemen van zijn thuiskoers, de Ronde van Murcia.

In de Ronde van Valencia slankte het coronavirus het peloton af.

"Voorkomen dat renners belangrijke klassiekers missen"

De teams moeten rekening houden met een wirwar aan protocollen, die dan nog voortdurend gewijzigd worden. "Naast het UCI-protocol moeten wij ons houden aan de Nederlandse regels en de regels van het land waarin we koersen", vertelt Ard Bierens, communicatiemanager bij Jumbo-Visma. "Daarnaast hebben we ook nog een eigen protocol binnen de ploeg. En dat protocol is nog het strengste van allemaal." Waarom zo streng? "Omdat we in de eerste plaats onszelf, maar ook de andere renners in het peloton willen beschermen." "Je zal maar als renner corona oplopen, een week of 10 dagen in quarantaine moeten en daardoor belangrijke klassiekers missen. Wij doen er alles aan om dat te voorkomen."

Waarom ons teamprotocol zo streng is? Omdat we in de eerste plaats onszelf willen beschermen, maar ook de andere renners in het peloton. Ard Bierens, communicatiemanager van Jumbo-Visma

In de Ronde van Valencia trok Jumbo-Visma de hele ploeg terug na 2 positieve coronatesten. Kan hetzelfde gebeuren voor een klassieker? Namelijk dat Van Aert door een positieve test van een ploegmakker niet mag starten in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen? "Als een renner positief test, maar hij traint alleen, slaapt alleen op hotel en eet alleen, dan zal enkel die besmette renner uit de selectie gehaald worden", zegt Bierens. "Wij scherpen trouwens ons eigen protocol aan als we zien dat dat nodig is."

Jumbo-Visma doet er alles aan om doemscenario's door corona te voorkomen.

"Gelukkig ligt de vaccinatiegraad bij ons team heel hoog"