Wit-Russische langlauftiener vlucht naar Polen na ban wegens politieke oppositie

Het was vader Sergej Dolidovitsj die deze week samen met zijn dochter het nieuws wereldkundig maakte in een videocall met persagentschap Reuters. Hij nam deel aan 7 Olympische Spelen én is momenteel de coach van Darja, een van 's lands grootste talenten.



De twee zijn ervan overtuigd dat de nationale langlauffederatie de FIS-code van Dolidovitsj junior - haar startbewijs voor wedstrijden - in december deactiveerde, omdat Dolidovitsj senior deelnam aan de straatprotesten tegen de herverkiezing van Loekasjenko in 2020.



Volgens de opposanten was de stemming frauduleus, de president wuift weg dat hij zijn herverkiezing beïnvloedde.



"Darja's recht om te mogen deelnemen aan competities is haar afgepakt", klaagde de vader aan. "Ik zie geen mogelijkheid om haar carrière in Wit-Rusland voort te zetten."



"We kunnen beschuldigd worden van het organiseren van een demonstratie en het roepen van slogans en daarvoor naar de gevangenis moeten."



"Drie maanden geleden had ik niet gedacht - zelfs niet in een nachtmerrie - dat dit mogelijk was en dat we mijn land moesten verlaten."