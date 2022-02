Weer een neen? Novak Djokovic hoeft ook in Monte Carlo niet te rekenen op medische vrijstelling

Novak Djokovic is welkom op het ATP-toernooi in Monte Carlo, dat van 9 tot 17 april gespeeld wordt... als hij de coronaregels van de Franse overheid respecteert.

Dat maakte toernooidirecteur Zeljko Franulovic bekend. "Om Frankrijk binnen te komen, is de eerste regel dat je gevaccineerd moet zijn", zei Franulovic. Djokovic moet dus niet op een medische vrijstelling rekenen.

"Het ATP-protocol biedt ook de mogelijkheid om een maand voor het begin van het toernooi een certificaat van een coronabesmetting af te geven. En voor zover ik weet, is Djokovic momenteel niet gevaccineerd."

Toch wil de toernooidirecteur de nummer 1 van de wereld niet persoonlijk aanvallen. "Zodra hij in orde is, zullen we hem met open armen ontvangen", meent hij. "We hopen dat Djokovic erbij is, maar een toernooi is belangrijker dan één speler."



Djokovic zorgde vlak voor de start van de Australian Open voor een polemiek, die draaide rond zijn vaccinatiestatus. Na een saga die 10 dagen duurde, moest de niet-gevaccineerde Serviër het land verlaten.