Rode Duivels spelen op 29/03 oefenwedstrijd tegen Afrika Cup-revelatie Burkina Faso

Voor het eerst in de geschiedenis zullen de Rode Duivels het opnemen tegen Burkina Faso. Na hun oefenwedstrijd in Dublin tegen Ierland (26/03), ontvangen Courtois en co de halvefinalist van de Afrika Cup in het Lotto Park (29/03, 20.45 uur).

“In de voorbereiding op een WK is het ook goed om tegen landen uit andere continenten te spelen", legt Roberto Martinez uit. "Met zijn halve finale op de Africa Cup heeft Burkina Faso alvast aangetoond dat het een interessante tegenstander voor de Rode Duivels kan zijn.”