Oostenrijker Hämmerle duwt snowboard met 2 honderdsten naar goud

Grondin en vicewereldkampioen Hämmerle wisselden de koppositie in de finale regelmatig af. Ze kleefden vrijwel de hele race aan elkaar, na de laatste jump zou het eindshot richting streep de beslissing brengen.



Grondin raakte daarbij iets uit balans (en kwam na de streep ten val), Hämmerle finishte het zuiverst en won - na consultatie van de finishfoto - met 2 honderdsten.



Het gebeurde voor de neus van de Italiaan Omar Visintin en de Oostenrijker Julian Lüftner. Visintin kaapte het brons weg en was in de wolken: 5 weken geleden lag hij nog in de lappenmand met een hoofdletsel en zware elleboogblessure na een crash.