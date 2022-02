Millimetersprint in Tour of Antalya, Youtuber Bas Tietema ontsnapt aan massale valpartij

Het is niet langer enkel "Youtuber" Bas Tietema, maar eerbiediger: "profrenner" Bas Tietema. De bekende Nederlander maakte vandaag in de Ronde van Antalya zijn comeback in het profpeloton. Hij tekende meteen present in de zenuwachtige slotfase en ontsnapte maar nipt aan een massale valpartij. De Italiaan Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo) was de primus van de dag na een ultieme millimetersprint.