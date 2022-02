Is er een Nederlandse ijslobby of niet? "Borstklopperij, Nederland mag zich nederiger gedragen"

"De Nederlanders meten inderdaad heel veel. Ze hebben hier speciaal een wetenschapper bij die bijvoorbeeld de temperatuur van het ijs meet. Zo weet hij precies wat er gaande is. Maar dat woord "lobbyen" dat twee keer in dat artikel stond, dat is gewoon borstklopperij. Maar goed, het staat er wel en dat heeft Van der Poel gezien."

"Corrupt. Een schandaal. Dat zijn grote woorden van Van der Poel", vertelt ex-schaatser Wennemars. "Volgens mij berust alles op een ongelukkige quote in een artikel."

Nederland is een groot schaatsland, maar we moeten ons realiseren hoe anderen naar ons kijken. Er is afgunst. Nederland zou zich soms wat nederiger mogen gedragen.

"Misschien heeft hij ook wel een beetje een punt. De ijsmeester hier heeft nu gezegd dat hij niet meer gediend is van ongevraagd advies van de Nederlanders. Want het gevoel waar Van der Poel het over heeft, leeft wel bij andere landen."



"Nederland is een groot schaatsland, maar we moeten ons realiseren hoe anderen naar ons kijken. Er is afgunst. Nederland zou zich soms wat nederiger mogen gedragen."



"Kijk, ik ken de ijsmeester hier en die zou zich nooit laten beïnvloeden. Ik heb hem nu ook nog gesproken en hij is niet onder de indruk. Het artikel is ongelukkig dus we moeten Van der Poel gewoon eens uitleggen dat het niet zo bedoeld was."



De reactie bij het Nederlandse team? "Zij willen gewoon schaatsen morgen en er niet over praten."