Bondscoach Red Flames sluit terugkeer Justien Odeurs niet uit: "Bal ligt in haar kamp"

In de ruime selectie van 28 speelsters voor de Pinatar Cup is er zoals verwacht geen spoor van Justien Odeurs. Na een verrassende niet-selectie in oktober werd de doelvrouw een maand later weer opgeroepen, maar verloor ze haar plaats aan Nicky Evrard.

Daarop besloot ze een punt te zetten achter haar loopbaan bij de Flames, omdat ze koos voor haar mentale gezondheid.

Bondscoach Ives Serneels is nog niet bereid Odeurs volledig te late gaan: "Odeurs bij de nationale ploeg is geen afgesloten hoofdstuk."