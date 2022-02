BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive ontdekt de Winterspelen: "Geniet van de nieuwe sporten"

Jean-Michel Saive werd in september tot BOIC-voorzitter verkozen en maakt nu zijn eerste olympiade in die rol mee. "Ik kijk hier met grote ogen rond", vertelt hij na de eerste week. "De Zomerspelen ken ik wel, maar dit is toch anders."

Saive was in zijn beste periode als atleet ook populair in China. Wordt hij nog herkend? "Met de mondmaskers is het wel moeilijk, maar sommige mensen kennen me nog. Dat is een grote eer. Maar ik ben hier nu voor de Winterspelen en niet voor het tafeltennis."



Hoe zien zijn dagen er dan uit? "Ik verblijf in een hotel, niet in het dorp. En ik heb elke dag contact met de delegatieleider Olav Spahl. Ik ga ook naar zoveel mogelijk competities kijken. Ik was als atleet altijd blij als de BOIC-voorzitter kwam kijken naar mijn competitie, dat was een eer."

"Ik geniet wel van het zien van die nieuwe sporten. Ik probeer alle disciplines te begrijpen."

"Op de Winterspelen is het ook iets makkelijker om alle atleten te volgen. Ik probeer dicht bij de atleten te staan, maar niet te dicht. Ik ken ze ook nog niet persoonlijk."