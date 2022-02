Bekijk: Amerikaan Nathan Chen schiet raak met verbluffende vrije kür

Vooraf werd er uitgekeken naar een duel tussen Nathan Chen en titelverdediger Yuzuru Hanyu, maar na de korte kür was al duidelijk dat dat niet zou gebeuren. De Japanner was pas 8e en moest in zijn vrije kür dus te veel terrein goedmaken.

Hij zette wel alles op alles, maar viel al meteen bij zijn eerste viervoudige axel. Ook later in zijn kür kwam hij nog eens in aanraking met het ijs. Zo vervloog zijn laatste sprankeltje hoop op een derde gouden medaille op een rij.

De rest van zijn kür werkte hij wel vlekkeloos af en zo sprong hij toch nog naar plek 4.

