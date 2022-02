Begint de tijd te dringen voor skiër Armand Marchant? "Bang afwachten dat het goed komt"

Armand Marchant sukkelt met een enkelblessure en de tijd begint te dringen voor de reuzenslalom van zondag. Onze beste skiër wordt intensief behandeld om hem fit te krijgen, dat zei Karen Persyn deze ochtend in onze live-uitzending op Eén.

Persyn is de technisch directeur bij de Waalse skifederatie en staat in contact met Marchant. "Ik hoop dat die blessure hem geen parten zal spelen. Ze zijn volop aan het werken om hem helemaal klaar te krijgen, zeker voor de slalom en misschien nog voor de reuzenslalom."

Zondag staat de reuzenslalom op het programma, de slalom is op woensdag 16 februari. "Het is blijkbaar geen blessure waar hij na 2 dagen vanaf is. Het is bang afwachten dat het helemaal goed komt", zegt Persyn. "Het zal kwestie zijn van goed plannen om topfit te zijn."

Persyn zwaait ook nog met lof naar Marchant, wiens carrière aan een zijden draadje hing na een horrorblessure. "Het is een ongelooflijk trainingsbeest. Hij heeft nu die enkelblessure, maar hij leeft in zijn bubbel met alle focus op die slalom."