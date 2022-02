Bedankt Brazilië: Rode Duivels blijven (dan toch) op 1 gebeiteld op FIFA-ranking

Sinds 20 september 2018 pronkt België al aan de leiding van de FIFA-ranking. Enkele weken geleden leek het die poleposition aan Brazilië kwijt te spelen. Maar de Goddelijke Kanaries struikelden in een WK-kwalificatiematch over Ecuador. De Rode Duivels blijven zo niet enkel op nummer 1 gebeiteld, Courtois en co lopen zelfs drie punten uit.