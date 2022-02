Zorgt niet-vaccinatie van Novak Djokovic ook in Indian Wells voor problemen?

De Servische nummer 1 van de wereld Djokovic staat samen met de laureaten van de Australian Open, Rafael Nadal en Ashleigh Barty, op de deelnemerslijst van het tennistoernooi in Indian Wells, die vandaag bekendgemaakt werd. Maar of Djokovic daadwerkelijk zal spelen in de VS is niet zeker.

Alleen spelers die volledig tegen het coronavirus zijn gevaccineerd mogen immers aan het toernooi deelnemen. Djokovic zorgde begin dit jaar in Australië vlak voor de start van de Australian Open voor een hele polemiek, die draaide rond zijn vaccinatiestatus.

Na een saga die tien dagen duurde, kreeg de niet-gevaccineerde Djokovic uiteindelijk nul op het rekest en moest hij het land verlaten. Daardoor kon de nummer 1 van de wereld zijn titel down-under niet verdedigen.

Maar als Djokovic, die "binnenkort" zijn versie van de feiten zal geven, aan Indian Wells wil deelnemen, zal hij zich moeten laten vaccineren. Indian Wells is zowat het belangrijkste toernooi van het jaar naast de vier grandslams en de ATP Finals.