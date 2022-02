Stijn Desmet plaatst zich als 3e voor halve finales 1.500m shorttrack

De opdracht voor Stijn Desmet, in de 2e van 6 kwartfinales, was duidelijk: met zijn zessen gingen ze van start, de top 3 verdiende een rechtstreeks ticket voor de halve finales, de 3 snelste vierdes werden opgevist.



Desmet nestelde zich al snel op kop en wat later op de tweede plek van het pak, halverwege was de derde plaats lang zijn stek achter de Koreaan Lee en de Italiaan Sighel. In de laatste ronde schoot de Nederlander Sven Roes nog buitenom voorbij onze landgenoot.



Desmet finishte als 4e, maar werd op het eind gehinderd door Sighel. Dat stelde de VAR ook vast: de Italiaan werd gediskwalificeerd, Desmet werd op 3 gezet. In de reeksen van de 1.000 meter was het andersom: daar kreeg Desmet een diskwalificatie omdat hij Sighel gehinderd zou hebben.



Om 13.29 u. doet Desmet mee in de eerste van 3 halve finales. De top 2 mag naar de A-finale samen met de snelste derde. De 7 volgende atleten mogen naar de B-finale. Die laatste is om 14.13 u., de A-finale om 14.20 u.