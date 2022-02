Stijn Desmet eindigt 3e in B-finale, 13e allround op 1.500m shorttrack

De dag van Stijn Desmet begon met de kwartfinales. Hij eindigde na een alerte race voorin toch als vierde buiten de vereiste top 3. Omdat hij op het eind gehinderd werd door de Italiaanse topper Pietro Sighel, mocht de Belg als 3e mee, de Italiaan werd gediskwalificeerd.



In de reeksen van de 1.000m was het omgekeerd: toen kreeg Desmet een diskwalificatie aan zijn been omdat hij Sighel zou gehinderd hebben.



In de eerste van 3 halve finales begon Desmet als 7e en laatste. In een race zonder incidenten kon hij zich nog opwerken naar de 5e plaats, maar meer zat er niet in.



Enkel de top 2 van elke halve finale én 1 beste derde stootte door naar de A-finale. Door de vele incidenten in de 2e en 3e halve finale werden nog 4 extra mannen opgevist voor de A-finale. De nummers 3 tot en met 5 van Desmets halve finale mochten naar de B-finale.





Daarin nam Desmet resoluut de kop. Hij hield lang iedereen achter zich, maar finaal schoot de Rus Denis Airapetian onze landgenoot voorbij. De Hongaar John-Henry Krüger haalde met een snelle slotronde nog de Belg én de Rus in.



Stijn Desmet schaatst vrijdag de reeksen van de 500 meter.