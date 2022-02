Mooie move brengt Hanne Desmet naar kwartfinale op 1.000 meter shorttrack

8 reeksen van 4, de top 2 stootte door naar de kwartfinales op vrijdag, samen met de 4 snelste derdes.



Desmet begon met vertrouwen na haar 5e plaats op de 500m, want ze is niet meteen een sprintster, de 1.000 en 1.500m liggen haar veel meer. Dat toonde de vicewereldkampioene in een zuivere race.



De Canadese Sarault nam resoluut de kop, vanop de derde plaats wist Desmet dat ze de Koreaanse Kim nog voorbij moest. Dat deed ze met een machtige inhaalbeweging. De vogels waren gevlogen. Desmet kwam 4 honderdsten tekort voor de reekszege.



De eindfase van de 1.000 meter bij de vrouwen wordt vrijdag helemaal afgewerkt: de kwartfinales, halve finale en A- en B-finales.