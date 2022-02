Mechelen heeft het niet onder de markt in Luik, Limburg kwelt Aalst weer

Het was in de eerste helft dat Bergen het verschil maakte in de Henegouwse clash. Dankzij Emmanuel Nzekwesi (15 punten en 14 rebounds) namen de bezoekers de leiding (16-14 en 28-37 bij de pauze). Na de pauze ontbond Marcus Tyus zijn duivels (24 punten) voor een 49-63 tussenstand. Maar de thuisploeg vocht terug en kwam gelijk met nog twee minuten te gaan (67-67). Bergen won uiteindelijk alsnog, met 70-73.

Limburg United kon rekenen op zijn collectieve kracht om Aalst te verslaan, met vijf spelers die meer dan tien punten scoorden. Hoewel de eerste helft eerder in het voordeel van de bezoekers was (43-45), maakte Limburg United in de tweede helft het verschil om te winnen van de Ajuinen (90-73).

In de laatste wedstrijd van de avond won Mechelen in Luik (99-103). De wedstrijd begon later omdat de bus van Mechelen in de file vastzat.