Luca Brecel moet na offday meteen afdruipen op Players Championship

Sinds zijn zege op de Scottish Open begin december loopt het een pak minder gesmeerd voor Luca Brecel. De nummer 16 van de wereld geraakte op geen enkel toernooi meer voorbije de tweede ronde en kon ook op de belangrijke Players Championship geen komaf maken met die negatieve reeks.

In de eerste ronde liep het mis tegen Robertson, de nummer 38 van de wereld. Brecel was nochtans goed begonnen. Met een 88 break stond het meteen 1-0. Ook in frame twee nam hij een voorsprong, maar Robertson nam over en stelde gelijk.

In de volgende frames kreeg Brecel kansen, maar hij kon ze keer op keer niet verzilveren. Robertson, die in 2018 de European Masters in Lommel won, pakte na enkele missers van Brecel ook de twee volgende frames waarmee hij de pauze inging met een 3-1 voorsprong.

Na de spelhervatting moest Brecel het spel ondergaan. Zo potte Robertson nog breaks weg van 51, 91, 56 en 60 voor een afgetekende 6-1 overwinning. Een domper voor Brecel, die na zijn uitstekend seizoensbegin al een tijdje terug op zoek is naar het goede gevoel.