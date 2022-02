Loena Hendrickx traint 1e keer in competitiehal: "Heb zin om erin te vliegen"

"Ik ben de voorbije dagen ook al heel moe geweest. Meteen na de vlucht had ik een vroege training, net zoals na de openingsceremonie. Daarna heb ik wel 13 uur geslapen. Mijn lichaam had het nodig, denk ik. Nu heb ik weer al mijn energie."

Hendrickx moest wel heel vroeg uit de veren voor haar training. Om iets over 7 uur lokale tijd stapte ze al het ijs op. "Dat is niet ideaal. Mijn ritme ligt nu in de ochtend, maar de wedstrijden zullen 's avonds zijn. Dus misschien doe ik op de wedstrijddagen nog wel een dutje. Dan heb ik toch een beetje het gevoel dat het weer ochtend is."

"Plots kom je in die enorme hal, geweldig. Het was heel fijn om het ijs een eerste keer te voelen. Het lag er goed bij. Ik had zelfs een beetje zenuwen voor ik aan mijn kür begon. Mijn hart klopte wat sneller, ik had er echt zin."

Tijdens de openingsceremonie straalde Loena Hendrickx als vlaggendrager en ook na haar eerste training in de grote competitiehal leek ze in haar nopjes.

"Ik voel ook dat de spanning wat van mijn spieren is. Op het EK had ik veel last van mijn rug, maar dat is nu een stuk beter. Ik ben hier geraakt."

Jorik Hendrickx: "Nu sta ik hier als coach, mijn carrière gaat snel"

Loena Hendrickx kan in Peking rekenen op de steun van haar broer en coach Jorik Hendrickx. "Het is best goed gegaan vandaag. Ze heeft mooie dingen laten zien", vertelde hij na de training.

"De jetlag is intussen verteerd. Ze voelt zich goed en was echt aan het genieten hier in de venue."

"Loena heeft er veel zin in, maar er is ook stress. Dat is normaal, er moet ook gepresteerd worden. Na het EK hadden we wat werkpuntjes en dat hebben we thuis kunnen doen. Nu gaat het wat rustiger om dan juist te pieken."

"Ik heb uiteraard naar de teamcompetitie gekeken, maar ik heb niets speciaals gezien. iedereen is in vorm. Logisch. We moeten de rust bewaren."

4 jaar geleden was Jorik Hendrickx er zelf nog bij als atleet. "Mijn carrière gaat heel snel", lachte hij. "Dit is toch heel anders. De olympische sfeer komt wel weer naar boven, maar alles staat in het teken van Loena nu."