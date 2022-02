Exterioo Cycling Cup vervangt Bingoal Cycling Cup en telt 11 koersen

De Exterioo Cycling Cup opent met de GP Le Samyn op 1 maart en eindigt op vrijdag 16 september met het Kampioenschap van Vlaanderen in het West-Vlaamse Koolskamp.

De GP Monseré, de Antwerp Port Epic, het Circuit de Wallonie, de GP Marcel Kint, Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde Brugge en de Eurométropole Tour vervolledigen het pakket.

"Net zoals we dat met de Belgische semiklassiekers doen, vonden we het een goed idee om ook een aantal zeer waardevolle Nederlandse koersen met hetzelfde DNA extra in de kijker te zetten en aan onze kalender toe te voegen", zegt Christophe Impens van co-organisator Golazo.

"Golazo ging vorig jaar een samenwerking aan met organisator Pro Cycling Events om de Exterioo Cycling Cup verder uit te bouwen. Met deze vernieuwde editie met een nieuwe titelpartner en de uitbreiding naar Nederland, worden flinke stappen vooruit gezet."

"De wedstrijden in België en Nederland die in deze Exterioo Cycling Cup gebundeld worden, verdienen de aandacht die ze zullen krijgen."