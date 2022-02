Ethan Vernon moet debuut voor Quick-Step Alpha Vinyl uitstellen

Ethan Vernon won vorig seizoen een rit in de Ronde van de Toekomst. Sinds dit seizoen verdedigt hij de kleuren van Quick Step - Alpha Vinyl.

"Hij heeft pijn in de rechterknie en onze medische staf adviseert dat hij wat rust inlast. We kijken ernaar uit om hem snel te zien debuteren in onze kleuren", tweet de Belgische ploeg.

Sprintbom Mark Cavendish is het speerpunt van Quick-Step in de elfde editie van de Ronde van Oman. De Brit vormt er een team met Iljo Keisse, Stijn Steels, de Italiaan Fausto Masnada, de Zwitser Mauro Schmid en Stan Van Tricht.