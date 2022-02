Emotionele Juan Martin Del Potro verliest "wellicht laatste wedstrijd"

Toen Del Potro vorige week bekendmaakte dat hij na dertig maanden blessureleed weer op het tenniscourt zou staan, vertelde hij dat het "meer een afscheid dan een terugkeer zou worden".

Volgende week is hij ook ingeschreven voor het toernooi van Rio de Janeiro. "Of ik daar ook zal spelen, is nog niet beslist, vertelde Del Potro na zijn nederlaag tegen Delbonis. "Ik laat de deur op een kier, maar zolang mijn been niet beter is, zal ik het tennis alleszins op een laag pitje moeten zetten." Del Potro had niet meer gespeeld sinds hij in juni 2019 in het Londense Queen's een zware knieblessure opliep.

Inmiddels heeft hij vier operaties aan het gewricht ondergaan. Het begon nog veelbelovend. In het eerste spelletje ging Del Potro meteen door de opslag van Delbonis, maar daarna moest hij de wet van de sterkste ondergaan. Toen Del Potro in de tweede set bij 5-3 moest serveren, deed hij dat met tranen in de ogen. Na het matchpunt volgde een lange omhelzing tussen Del Potro en Delbonis, deed Del Potro zijn bandana af en legde hij die veelbetekenend over het net.

Del Potro werd constant aangemoedigd door de 5.000 toeschouwers. Die zongen onder meer "Delpo, vertrek niet". Del Potro had tachtig tickets gevraagd om aan familie en vrienden uit te delen. Zo was zijn moeder Patricia er voor het eerst in zijn tennisloopbaan bij.

"Ik heb tot het laatste punt alles gegeven wat ik had", richtte Del Potro zich na de match tot het publiek. "Ik ben blij dat ik mijn wellicht laatste match zo dicht bij huis kon spelen en ik ben tevreden dat ik afscheid kon nemen op het court, dat ik het niet op een persconferentie moest doen. Misschien zien we elkaar nooit meer terug."

Del Potro speelde 35 ATP-finales, daar won hij er 22 van. In 2009 won hij het US Open en negen jaar later bereikte hij nog eens de finale van dat Grand Slam. Op Roland-Garros en Wimbledon schopte hij het tot de halve finales, op het Australian Open tot de kwartfinales. In 2016 veroverde hij zilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, vier jaar nadat hij in Londen Novak Djokovic verslagen had om brons.