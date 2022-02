Dit is het nieuwe F1-speeltje van Max Verstappen bij Red Bull

Red Bull kondigde vandaag ook aan dat Oracle, een Amerikaans softwarebedrijf, aan boord gehaald wordt als titelsponsor. De samenwerking is niet nieuw, maar krijgt dus een upgrade.

Max Verstappen racet komend seizoen met nummer 1. "Ik ben volledig opgeladen", vertelde de Nederlander tijdens de presentatie van zijn RB 18, de opvolger van de RB16B.

Door de vele aanpassingen - zie "lees ook" onderaan dit artikel - tast Verstappen naar eigen zeggen nog wat in het duister.

"Er zijn nog veel onbekende elementen. Je moet je fysiek goed voorbereiden, maar over de auto moeten we nog veel ontdekken."

De nieuwe regels hebben een grote impact op het design en zouden de verschillen tussen de renstallen moeten verkleinen.

Veel details werden nog niet onthuld. Pas bij de testen in Barcelona en de eerste GP in Bahrein zullen de maskers afvallen. Voorlopig willen de teams nog niet te veel in hun kaarten laten kijken.