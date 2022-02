Dierenbescherming grijpt in na mishandeling: katten van Kurt Zouma weggehaald

Begin deze week verscheen een kwalijke video online van West Ham-verdediger Zouma. De Fransman schopte en sloeg zijn kat, nadat het beestje naar verluidt een vaas had omvergestoten.

Eerder vandaag communiceerde West Ham al dat het zijn speler de "grootst mogelijke boete" zal geven voor zijn acties. "De speler accepteerde onmiddellijk de boete en vroeg om het bedrag te doneren aan een dierenrechtenorganisatie", liet de club weten.



Zouma zal niet alleen diep in de buidel moeten tasten voor zijn slechte gedrag, de Fransman verliest mogelijk ook zijn twee katten. De dieren werden vandaag opgehaald door dierenbeschermingsorganisatie RSPCA en werden al onderzocht door een dierenarts.

"Zouma stemde in met ons protocol om de dieren te onderzoeken en op te vangen zolang het onderzoek loopt", reageerde organisatie. "Daarna zullen we de situatie beoordelen. Onze prioriteit is de gezondheid van de katten."