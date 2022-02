België verwelkomt in september alle dartstoppers tijdens European Tour

De Belgian Darts Open maakt deel uit van van de Professional Darts Corporation's European Tour, een serie van 13 toernooien over heel Europa.



Voor de tweede keer in de geschiedenis komt de PDC European Tour naar ons land. Begin 2020 won huidig nummer één in de wereld Gerwyn Price het toernooi in de EXPO Hasselt. De Welshman versloeg toen Michael Smith in de finale.



“We zijn erg blij om met de European Tour opnieuw naar België te kunnen komen”, zegt Werner von Moltke, de voorzitter van PDC Europe.



“Het evenement in 2020 was er heel populair en de sport groeit in België erg sterk. We kijken nu al uit naar Wieze in september.”