Alderweireld mist Premier League niet: "Plezier was wat weg door vele trainen en reizen"

Na 6 jaar Tottenham Hotspur besloot Toby Alderweireld deze zomer om zijn carrière verder te zetten bij het Qatarese Al-Duhail SC. Een keuze die bij velen de wenkbrauwen deed fronsen. "Ik denk dat dit mijn laatste kans was om nog een avontuur te beleven", legt Alderweireld zijn keuze uit. "Na mijn carrière gaan we namelijk terug in België wonen." "Mijn manager bracht me in de zomer op de hoogte van de interesse uit Qatar. Dan denk je meteen na over de gevolgen die zo'n overstap kan hebben. Zowel voor mezelf als voor mijn familie."

Toch was de keuze van Alderweireld niet louter om het financiële plaatje te doen. "Bij Tottenham was ik vaak weg van huis. Ik moest veel reizen en was amper thuis."



"Dat speelde heel erg mee in mijn beslissing, want ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Het plezier was wat weg door het vele trainen en reizen", is de verdediger eerlijk.



"Ik miste mijn kinderen te veel. Ik kon bijvoorbeeld ook stoppen bij de Rode Duivels om wat meer vrije tijd te hebben, maar dat wilde ik niet doen. Ik ben namelijk veel te trots om voor mijn land te spelen."