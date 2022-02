Alaphilippe start seizoen in de Provence: "Voel me relaxer dan vorig jaar"

"Goede winter gehad, nu ritme opdoen"

Donderdag trekt wereldkampioen Alaphilippe zijn seizoen op gang in de Provence, na een naar eigen zeggen "uitstekende winter". "Ik heb een heel goede voorbereiding gehad", vertelt hij.

"Op onze recente ploegstage in Portugal hebben we een week goed kunnen werken. Ik heb er een belangrijke stap gezet in mijn voorbereiding op het komende wielerseizoen. Nu kijk ik vol goesting uit naar mijn seizoensstart voor eigen volk in Frankrijk."

Het peloton begint morgen in de Provence met een korte tijdrit. Welke ambities koestert Alaphilippe in zijn eerste wedstrijd van het jaar? "De tijdrit zal een korte inspanning worden, maar wel meteen heel zwaar. Ik heb geen bepaalde ambities, er staan hier veel goede renners aan de start. Ik ben niet nerveus."

"Het is jammer dat Asgreen en Ballerini (door een covidbesmetting, red.) er niet kunnen bij zijn. Maar dat is de realiteit van vandaag, we moeten waakzaam blijven."

"Ik voel me alvast relaxer dan vorig jaar rond deze periode, omdat mijn doelen nu iets later vallen in het voorjaar. Het is dan ook niet belangrijk om nu al in topconditie te zijn. De rest van de week wil ik gewoon ritme en automatismen opdoen."