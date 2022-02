Zuid-Korea stapt naar het TAS: werden de Chinese shorttrackers bevoordeeld?

Valpartijen en controverse horen bij het shorttrack zoals Nicole bij Hugo, maar hoe de 1.000 meter zich gisteren ontvouwde, werd zelfs door insiders als bizar bestempeld.

Het eerste relletje kregen we in de halve finales, waar de Zuid-Koreanen Hwang Dae-heon en Lee June-seo werden gediskwalificeerd wegens het hinderen van een tegenstander. Door dat besluit raakten twee extra Chinezen tot in de finale.

Uiteindelijk zouden Ren Ziwei en Li Wenlong goud en zilver opeisen, maar ook dat was niet zonder de nodige controverse. Shaolin Sandor Liu wierp zich op spectaculaire wijze als eerste over de finish, maar zijn vreugde was van korte duur.

Ook Liu werd gediskwalificeerd. In zijn vaderland Hongarije schreeuwden ze moord en brand, maar Liu toonde zich nadien sportief: "Shorttrack is een mooie sport, waar ik van hou. Proficiat aan mijn vriend Ren Ziwei. Ik blijf harder en slimmer trainen."

Bij de Koreanen legden ze zich dan weer helemaal niet neer bij de beslissingen van de jury. Eerst werd een protest ingediend bij de Internationale Schaatsunie, maar dat werd afgewezen omdat je een diskwalificatie volgens de regels niet kunt aanvechten.

Maar daar lieten ze het in Korea niet bij. Het Olympisch Comité stapte naar het Internationaal Sporttribunaal TAS. "We willen de onrechtvaardigheid van deze beslissing formaliseren. We doen er alles aan om te voorkomen dat onze atleten onrecht aangedaan werd."