Youri Mulder over wangedrag Overmars: "Sneeuwbal in Nederland is flink aan het rollen"

"Dit komt ook in navolging van de eerdere zaken rond Marco Borsato, Ali B., Voice of Holland, het televisieprogramma waar ook allerlei onoorbare zaken zijn gebeurd. Dus die sneeuwbal is in Nederland flink aan het rollen." "Op elk level en in elke sector ga je misschien dit soort berichten krijgen van leidinggevenden die iets op hun kerfstok hebben. Het is ook heel goed dat dit gebeurt."

Goed dat dit nu gebeurt, beaamt gastheer Aster, maar was het niet al langer geweten binnen de club? "Dat weet ik niet", geeft Mulder aan. "Misschien alleen bij de betreffenden, de werkneemsters van de club waar hij foto's en bepaalde teksten naar heeft gestuurd. Tot dusver is dat het enige dat is gebeurd, maar dat is al erg genoeg."



"Ik geloof niet dat het bij Van der Sar bekend was", verwijst Mulder naar de CEO van Ajax, al jarenlang collega's bij Ajax, Oranje en nu in de directie van Ajax. Overmars stopte per direct bij de club uit Amsterdam.



Filip Joos schrok niet van het nieuws: "We hadden toch niet gedacht dat het voetbal zich hieraan zou onttrekken. We hebben allemaal in kleedkamers gezeten, dat is niet de meest vrouwvriendelijke omgeving."



Overmars handelde vanuit een machtspositie. Joos: "Dat die vrouwen het dan niet onmiddellijk aan de grote klok gaan hangen, is ook een bekend fenomeen en logisch. Daar moet je het niet op spelen." Mulder beaamt: "Door The Voice is alles aan het rollen gegaan."