Straf staaltje van Chinese reconversie: voormalige staalfabriek herbergt nu schans voor Big Air

De slagkracht van de Chinese economie is legendarisch. Die zorgde ervoor dat het land uitgroeide tot dé grootste speler in de wereld. Een van de pijlers van de Chinese economie was jarenlang de staalindustrie.

Maar die enorme industrie had ook een schaduwkant. De vervuilende gassen die de lucht in werden geblazen, waren een van de belangrijkste oorzaken van de legendarische smog in Peking.

De laatste jaren heeft China dan ook de strijd aangebonden met die vervuilende fabrieken. Een van de paradepaardjes, de staalfabriek van Shougang, werd in 2011 gesloten.

Dankzij de Olympische Winterspelen heeft die site nu een nieuwe bestemming gekregen. In het kader van de "groene Spelen" die Peking wil promoten werd in het Shougang Park de schans voor de Big Air-competities (snowboard en freestyle skiën) opgetrokken.

De reconversie van de staalfabriek kan in ieder geval op heel wat bijval rekenen. "We hebben al eerder Big Air-schansen gezien in grote steden, maar dat waren telkens tijdelijke stellingen en die waren dus een stukje kleiner", zegt de Amerikaanse freestyleskiër Mac Forehand. "Maar nu heb je een schans zoals in de bergen, maar dan midden in de stad."

Na de Spelen zal de skischans ook opengesteld worden voor het publiek. Zo zou het een nieuwe toeristische trekpleister moeten worden.