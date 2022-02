Qatar dan toch aantrekkelijk? 17 miljoen tickets aangevraagd voor het WK voetbal

"Fans over de hele wereld hebben hun enthousiasme getoond. We ontvingen zo'n 17 miljoen ticketaanvragen in de eerste verkoopronde", klinkt het optimistisch op de website van de FIFA.

Die verkoopronde duurde slechts 20 dagen. Supporters uit Qatar, Argentinië, Brazilië, Engeland en Frankrijk willen massaal het WK bijwonen. Of ze dat ook mogen, weten ze over exact een maand.

Opvallend: voor de finale op 18 december in het Lusail stadion waren er al 1,8 miljoen ticketaanvragen.

Eén ding staat vast: er zullen dus geen lege tribunes te spotten zijn in Qatar.