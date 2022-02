Parallelreuzenslalom: Ledecka verlengt haar titel, ook Karl pakt goud

Bij de vrouwen hadden de Nederlanders plots hoop op een medaille. Michelle Dekker schopte het tot in de halve finales. Daarin kwam ze uit tegen topfavoriete Ester Ledecka. Dekker kwam ten val en ook in de kleine finale haalde ze de finish niet.

Ledecka was in de finale te sterk voor Daniela Ulbing. Ledecka is een fenomeen in de sneeuw. 4 jaar geleden won ze niet alleen de titel op haar snowboard, maar won ze ook goud op skilatten in de super-G. Dat probeert ze dit jaar over te doen.