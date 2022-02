Nederlandse skiester verlaat Peking door coronastress: "Avontuur werd teleurstelling"

Het was al van 1952 geleden dat Oranje nog eens een skiester op het olympische toneel had. Maar de droom van Adriana Jelinkova werd in Peking toch een beetje een nachtmerrie. En daar hadden de strenge coronaregels in het gastland veel mee te maken.

Na een vals positieve test had ze naar eigen zeggen elke dag stress voor de voglende PCR-tests. Ze had amper contact met de rest van het Nederlandse team en kreeg ook pas enkele uren voor haar eerste race te horen dat ze effectief mocht deelnemen aan de reuzenslalom. Daar ging ze al snel de mist in en haalde ze de finish niet. Achteraf had ze het over paniekaanvallen.

Ze zou ook op de slalom nog in actie komen, maar keert in plaats daarvan terug naar Nederland. "Ik wil dit niet nog eens meemaken", vertelt ze aan de NOS.

"Met trots, maar toch vooral met een teleurgesteld gevoel heb ik besloten om meteen naar huis te vliegen. Mijn olympisch debuut is op een deceptie uitgedraaid."

Na haar kwalificatie voor de Spelen liep ze een zware knieblessure op, maar toch raakte ze op tijd fit voor Peking. "Het was een droom om hier te staan en ik heb zo hard geknokt. Het is heel pijnlijk om te realiseren dat een aantal externe factoren een grote impact hebben gehad op mijn mentale en fysieke welzijn."

"In overleg met mijn coach en ter bescherming van mijn eigen gezondheid hebben wij besloten dat dit olympische avontuur voor mij hier helaas eindigt. Ik vlieg vandaag nog naar huis om dit in mijn eigen vertrouwde omgeving een plekje te geven."