Medaillestand Winterspelen: Noorwegen breekt historisch record met 15 gouden medailles

Vandaag deden de Noren er in de biatlon opnieuw een medaille bij, wat hun totaal op 15 gouden plakken brengt. Hiermee breken ze het record dat ze zelf 4 jaar geleden neerzetten (samen met Duitsland), en dat Canada in 2010 als eerste bereikte.

Met nog 3 dagen voor de boeg kan Noorwegen nog een historisch kloofje slaan met de rest. Ook het gat met dichtste achtervolger Duitsland is in ieder geval al geslagen, Het is van 1980 geleden dat één land 2 Spelen na elkaar op 1 eindigde in de medaillestand.

België blijft steken op 1 bronzen medaille, goed voor een gedeelde 25e plaats. Voor een 2e medaille wordt morgen vooral gekeken naar Bart Swings op de massastart. België kon nog maar 1 keer 2 medailles op 1 Winterspelen veroveren, in 1948.