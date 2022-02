Medaillestand Winterspelen: Noorwegen autoritair aan de leiding, België zakt naar 25e plaats

De Noren blijven hun status van het succesrijkste land in de geschiedenis van de Olympische Winterspelen kracht bijzetten. Zondag wipte het - dankzij de gouden medaille van Marte Olsbu Røiseland in het biatlon- over Duitsland naar de eerste plaats. Sindsdien blijven ze hét mikpunt voor de rest van de landen.

Na vandaag zijn er geen verschuivingen in de medaillespiegel. Johannes Klaebo bezorgde de Noren met een ultieme versnelling goud op de teamsprint in het langlaufen, en ook in het alpineskiën pikten de Noren nog een brons exemplaar mee.

Dat was genoeg om aan de leiding te blijven. De "dichtste" achtervolgers Duitsland en de Verenigde Staten verzamelden vandaag ook elk twee keer eremetaal.

Dankzij Hanne Desmet heeft ook België een plaatsje in de medailletabel, weliswaar helemaal achteraan. België deelt de 25e plaats met Estland, Letland en Polen, die ook elk 1 keer brons achter hun naam hebben staan.

Ons land zakte vandaag één plaats weg door een zilveren medaille van de Oekraïnse titelverdediger Oleg Abramenko (16,50 punten) op de aerials.