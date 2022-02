Medaillestand Winterspelen: België is 20e met goud van Bart Swings en brons van Hanne Desmet

In 2018 leverde het enige zilver voor Bart Swings op de massastart een 25e plaats op in de medaillestand. Zijn goud van vandaag op de massastart zorgde voor een top 20, geteld bij het brons van shorttrackster Hanne Desmet op de 1.000 meter.



Het is van 1948 geleden dat België 2 medailles in de wacht kon slepen op de Winterspelen. In Sankt Moritz in Zwitserland was er goud voor kunstschaatsers Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in het paarrijden. In de viermansbob met Max Houben, Freddy Mansvelt, Jacques Mouvet en Louis-Georges Niels was er zilver.



Bovenaan de medailleranking deden de Noren er vandaag geen goud bij. Hun 15e stuk van gisteren, in het biatlon, is een unicum in de geschiedenis. Canada bereikte als eerste 14 gouden plakken in 2010, in 2018 hadden de Noren en de Duitsers er net zo veel.



Het is van 1980 geleden dat één land 2 Spelen na elkaar op 1 eindigde in de medaillestand. Noorwegen troefde in PyeongChang Duitsland af door meer zilver en brons.



Opvallend is de derde plaats van China. In 2018 goed voor 1 keer goud, nu telt het gastland er al 9. In 2018 was er nog 6x zilver en 2x brons, dat komt in Peking uit op 4 en 2.