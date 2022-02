Medaillestand Olympische Winterspelen: Zweden op kop, Nederland op 2

Vier jaar geleden sloot Zweden de Winterspelen in Pyeongchang af met 7 gouden medailles, goed voor een 6e plaats in de eindstand. Het land van zo'n 10 miljoen inwoners is goed op weg om dat aantal te overtreffen in Peking.

Zweden veroverde op deze Spelen al 4 gouden medailles, met Nils van der Poel (5000m schaatsen), Walter Wallberg (moguls), Sara Hector (reuzenslalom) en vandaag ook nog Jonna Sundling (langlaufen sprint).

4 landen staan voorlopig op 3 gouden medailles, met daarbij Noorwegen en Duitsland (de nummes 1 en 2 van Pyeongchang) maar ook Nederland.

Oranje zit na amper 4 dagen al aan 7 medailles, waarvan het er 6 niet echt verrassend in het schaatsen behaalde. Irene Schouten, Ireen Wüst en Kjeld Nuis sleepten het meest begeerlijke eremetaal in de wacht op het ijs.

4 jaar geleden sloot Nederland de medaillestand af op de 5e plaats, met 20 medailles waarvan 8 gouden. Sotsji was de recordeditie voor Nederland, met 24 medailles.