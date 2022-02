Medaillestand Olympische Winterspelen: Duitsland op kop, Nederland op 3

Duitsland was in 2018 tweede in de afsluitende medaillestand - met net als Noorwegen 14 gouden medailles. Maar Noorwegen had meer zilver en brons.



Duitsland gaat na vandaag Noorwegen vooraf. Vinzenz Geiger (noordse combinatie) en het onvermijdelijke rodelduo Tobias Wendl en Tobias Arlt zorgden voor 2 titels erbij.



Freestyleskiër Birk Ruud kon de Noren maar een keer laten triomferen vandaag. De Zweden en de Noren volgen met elk 4 gouden medailles op 1 stuk van Duitsland.



Twee landen tellen 3 keer goud: Nederland en gastland China. Oranje verdiende vandaag geen eremetaal. Van de 7 medailles uit de eerste 4 dagen kwamen er 6 uit het schaatsen. Irene Schouten, Ireen Wüst en Kjeld Nuis sleepten het hoogste uit de brand.

4 jaar geleden sloot Nederland de medaillestand af op de 5e plaats, met 20 medailles waarvan 8 gouden. Sotsji was de recordeditie voor Nederland, met 24 medailles.