Medaillestand Olympische Winterspelen: Duitsland met mooi gemiddelde op kop, Nederland op 5

Duitsland was in 2018 tweede in de afsluitende medaillestand - met net als Noorwegen 14 gouden medailles. Maar Noorwegen had meer zilver en brons.



In Peking gaat Duitsland voorlopig Noorwegen vooraf, de twee landen kregen er vandaag elk een gouden plak bij: het Duitse rodelteam won na de eenzitters (m/v) en tweezitters ook de gemengde aflossing. Therese Johaug triomfeerde voor Noorwegen een 2e keer in het langlaufen.



Nederland zit aan 4 op 5 schaatstitels in Peking, Irene Schouten zorgde voor de dubbel op de 3 en 5 km.



Maar Nederland zakte, omdat Johannes Strolz (combiné) en Alessandro Hämmerle (snowboardcross) Oostenrijk naar 4 gouden plakken bracht. Ook de VS stak Nederland voorbij met Nathan Chen (kunstschaatsen), Chloe Kim (snowboard) en het aerialsteam.



China zakt van de 4e naar de 7e plaats, het kon vandaag geen titel oogsten.



Vier jaar geleden sloot Nederland de medaillestand af op de 5e plaats, met 20 medailles waarvan 8 gouden. Sotsji was de recordeditie voor Nederland, met 24 medailles.