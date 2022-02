Lestienne verlaat Standard voor avontuur in Singapore: "Spannend project"

Na omzwervingen in Genoa, PSV, Roebin Kazan en Malaga belandde Maxime Lestienne in 2018 weer in de Belgische competitie bij Standard. Maar de ex-Club Brugge-speler kwam steeds minder in het stuk voor.

Onder coach Mbaye Leye verdween Lestienne zelfs in de B-kern. Luka Elsner viste de Moeskroener wel nog op, maar Lestienne had ondertussen zijn zinnen al gezet op een nieuwe avontuur.

Bij de titelverdediger in Singapore - Lions City Sailors FC - kan de 29-jarige flankspeler zijn hart weer ophalen. De club kan de CL-ervaring van Lestienne gebruiken, want het debuteert dit jaar als landskampioen in de Aziatische Champions League.

"De Sailors willen een sterke voetbalcultuur uitbouwen in Singapore en dat spannende project spreekt me enorm aan", zegt Lestienne. "Ik kan niet wachten om te beginnen, zeker met de Aziatische Champions League op het programma."