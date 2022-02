Langlaufer Thibaut De Marre na 76e plaats: "Ik had vandaag geen uitzonderlijke prestatie verwacht"

In de sprint moeten de langlaufers over 1,5 kilometer (in Peking 1.461 meter om precies te zijn) het beste van zichzelf geven. Van de 90 atleten blijven er na de kwalificaties maar 30 over. Dat was voor Thibaut De Marre te hoog gegrepen.

"Het was heel zwaar, zoals ik verwacht had", vertelt De Marre aan Sporza. "Ik heb alles gegeven, maar de sprint is mijn ding niet. Ik had geen uitzonderlijke prestatie verwacht vandaag."

"Eigenlijk zie ik deze wedstrijd als voorbereiding op de 15 kilometer van vrijdag. Maar ik vind het een eer om hier op de Spelen te zijn, dus ik vind dat ik dat moet huldigen door ook hier mee te doen."

Terwijl toplanden als Frankrijk, Rusland en Noorwegen met batterijen vol trainers, waxers en kiné's naar Peking zijn afgezakt, moet De Marre het met 1 trainer-waxer doen.

"Tegen die toplanden kun je niet op, maar wij proberen met onze beperkte middelen toch ook iets moois te laten zien. Dat kan ook charmant zijn."

Wat mist De Marre voor de rest nog om aan te sluiten bij de wereldtop? "Nog meer trainen. In 2 à 3 jaar zou ik misschien kunnen opschuiven naar de top, maar dan zal ik eerst nog heel wat uren op de latten moeten doorbrengen."