De Ronde van de Provence: met Alaphilippe, Sosa, Carapaz, Quintana en Gilbert

De wereldkampioen ontmoet hij wel, want Alaphilippe trapt er zijn tweede jaar in de regenboogtrui op gang.

De titelverdediger rijdt nu voor Movistar (dat met Gorka Izagirre nog een ex-winnaar telt) en zal zijn onfortuinlijke landgenoot niet in de ogen kijken.

De Colombiaan schonk Ineos Grenadiers in 2021 de eindzege nadat hij de sterkste klassementsman was op Chalet Reynard, de bekende halte op weg naar de top van de Mont Ventoux.

We kijken uit naar John Degenkolb (DSM) en bevestigt Lotto-Soudal al het goede van de voorbije weken? Philippe Gilbert voert jonkies als Harm Vanhoucke en Matthew Holmes aan.

Groupama-FDJ vaardigt David Gaudu of Thibaut Pinot niet af, Vuelta-smaakmaker Michael Storer debuteert voor zijn nieuwe werkgever.

In de Britse sterrenformatie kan ook Ethan Hayter het kopmanschap opeisen en mikken ook Filippo Ganna en Elia Viviani op ritwinst. Bij Arkéa-Samsic is voormalig eindwinnaar Nairo Quintana op tijd hersteld van zijn coronabesmetting.

Bij Ineos is er dus geen Bernal, maar wel Richard Carapaz, al moet de olympische kampioen afwachten of hij hersteld is na een schuiver in de Ster van Bessèges.

Heeft Richard Carapaz zijn val in de Ster van Bessèges verteerd?

Proloog, opletten voor de wind en tweelingsbroer van de Ventoux

Het peloton begint er vandaag aan met een korte proloog van 7 kilometer in Berre-l'Etang. De vlakke wegen zouden geen al te grote verschillen mogen veroorzaken.

De eerste leiderstrui is wellicht voor een hardrijder die op dag 2 vooral rekening moet houden met de wind.

De etappe naar Les Saintes-Maries-de-la-Mer biedt een kans voor de sprinters, maar trekken we met een compact peloton naar de finish?

De zaterdagetappe is flink geaccidenteerd en zal fijne herinneringen oproepen bij Davide Ballerini. De Italiaan uit de ploeg van Patrick Lefevere was vorig jaar de sterkste beer op de lastige finish in Manosque.

En de Mont Ventoux? Wel, die laten we dit jaar links liggen. Voor het slotakkoord trekt de organisatie naar Montagne de Lure, de col die in de schaduw van de Reus van de Provence ligt. Met 18 kilometer aan 5,9 procent is het een meer dan smakelijk toetje.