CEO van Barcelona stapt na minder dan jaar op "om persoonlijke redenen"

Reverter (49), de voormalige CEO van MediaMarkt, werd vorig jaar naar Camp Nou gelokt om orde op zaken te stellen. De Spanjaard moest Barcelona uit het financiële moeras trekken en het vernieuwingsproject leiden.

Maar de rechterhand van voorzitter Joan Laporta kondigt vandaag onverwacht zijn afscheid aan. "Het is nu bijna een jaar geleden dat ik Duitsland verliet om terug te keren naar Barcelona voor familiale redenen", klinkt het in een statement.

"Ik heb me volledig ingezet voor de club de voorbije maanden, maar ik wil me nu focussen op de reden waarom ik terugkeerde naar Barcelona: meer tijd spenderen aan persoonlijke en familiale projecten."

Reverter blijft wel nog aan de slag tot het bestuur van Barça een nieuwe CEO heeft gevonden. Toch is het een nieuwe klap voor de Catalanen, die ondanks een donkerrode boekhouding proberen om aan de top te blijven in Spanje.

Maar klopt het verhaal wel helemaal? Volgens de Spaanse krant La Vanguardia heeft het vertrek van Reverter te maken met "discrepanties" in de sponsorovereenkomst met Spotify. De muziekgigant zou de komende vier jaar op het shirt van de Catalanen prijken - goed voor 60 miljoen euro per seizoen in de clubkas. Maar net nu de nieuwe sponsor in aantocht is, vertrekt Reverter...