Booker beslist de NBA-topper tegen Chicago in voordeel van Phoenix

Booker speelt al sinds de jaarwisseling de pannen van het dak, maar zelf betrekt hij het collectief erbij: "We spelen als team en doen dat match na match. We kennen de weg, vorig jaar kwamen we ver (tot in de finale) en we willen nu beter doen", vertelde de shooting-guard, die ook nog 5 assists uit.

Samen met Chris Paul (19 ptn, 11 ass) en JaVale McGee (16 ptn, 8 rbs) leerde Booker de thuisploeg een lesje. De Suns liepen tot 27 punten uit, al zorgde een eindspurt van DeMar Rozan (38 ptn) en Zach LaVine (32 ptn, 8 ass) nog voor een close eindresultaat.



Met een 13e zege in 14 duels behoudt Phoenix de koppositie in de NBA, voor Golden State, dat een 9e keer op een rij won. Deze keer was Oklahoma slachtoffer met dienst (98-110). Klay Thompson (21 ptn) en Stephen Curry (18 ptn, 10 ass, 9 rbs) maakten het verschil.



De volgende wedstrijd van Phoenix wordt weer een kraker, ze trekken vanavond naar Philadelphia. Daar speelt Joel Embiid momenteel de pannen van het dak. Zondag bleef hij met 40 punten Chicago de baas, het was zijn 20e match op een rij met minstens 25 punten. In die vorm lijkt geen team onklopbaar.