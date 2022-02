"Het ontbrak Mousa Dembélé aan die ene splijtende pass om tot de allerbeste te horen"

Vraag het ex-trainers, ploegmaats of tegenstanders en ze zingen in koor het loflied van Mousa Dembélé. De ex-Rode Duivel - die wel eens zijn laatste match in China gespeeld zou kunnen hebben - betoverde, al zaten er natuurlijk ook enkele valse noten op zijn voetbalpartituur.

Het is moeilijk kiezen uit de vele quotes van de afgelopen tien jaar waarin Mousa Dembélé de hemel in wordt geprezen. Jan Vertonghen is als ex-ploegmaat en vriend geen objectieve bron, maar grappig was zijn tweet uit 2017 aan het adres van Mousa Dembélé zeker. "Gelukkige werelddierendag #beest #goat." Vertonghen, Kevin De Bruyne, Eric Dier, Danny Rose, Martin Jol, Mauricio Pochettino, ... op het internet vind je makkelijk de lof terug die ze over Dembélé hebben uitgesproken doorheen de jaren. "Al die lof, we kunnen niet anders dan ze snappen, want ze komt van mensen die met Dembélé gewerkt hebben of tegen hem hebben gespeeld. Bovendien is ze eensgezind", vindt Peter Vandenbempt. "De lof komt niet allemaal van objectieve bronnen, maar als ze van zoveel bronnen komt, dan wordt het moeilijk om het niet te geloven."

Om tot de tempel van de allerbeste voetballers toegelaten te worden, ontbrak het hem aan die ene splijtende pass. Filip Joos

Meester van de korte ruimte, niet van de splijtende pass

Over het talent van Mousa Dembélé heeft nooit discussie bestaan. Niet in België, niet in Nederland en niet in Engeland, de drie Europese landen waar hij speelde. "Op de korte ruimte behoorde hij volgens mij op een bepaald moment tot de top drie van de wereld", vindt Filip Joos. "Tussen drie spelers kon hij de bal bijhouden als geen ander, maar om tot de tempel van de allerbeste voetballers toegelaten te worden, ontbrak het hem daarna aan die ene splijtende pass." "Zo een pass kan ik me van Dembélé niet direct voor de geest halen. Misschien daarom dat sommige mensen hem balverliefd vonden. Ik ben het daar in elk geval niet mee eens." "Ik herinner me eigenlijk maar een wedstrijd waarin hij overvleugeld werd. Een wedstrijd van Tottenham tegen City waar Kevin De Bruyne op alle vlakken beter was, ook fysiek." "Misschien niet toevallig tijdens een periode waarin een beetje getwijfeld werd aan De Bruyne en er al eens hardop gezegd werd dat Dembélé misschien toch beter was."

Een greep uit zijn mooiste acties bij Tottenham

Blessures en slechts twee prijzen

De sierlijkheid en onversneden klasse van Dembélé worden vaak in een adem genoemd met zijn vele blessures en het gebrek aan prijzen die hij won. Alleen met AZ won Dembélé iets: de Nederlandse beker en de Supercup. Al speelde hij ook nog drie matchen in de bekercampagne die Beerschot won in 2005. "De keuze voor Tottenham in 2012 heeft hem natuurlijk niet geholpen om veel prijzen te winnen. Dat mogen we niet vergeten", zegt Filip Joos.

"Dembélé behoort helaas voor hem in een rijtje met Vincent Kompany en Thomas Vermaelen", vindt Peter Vandenbempt. "IJzersterke en extreem getalenteerde Rode Duivels, die te vaak in de steek werden gelaten door hun eigen lichaam."

Weergaloos in Peking, Pijnlijke herinnering aan Rusland

Bij de nationale ploeg besloot Mousa Dembélé twee jaar geleden - begin 2020 - dat zijn verhaal uitgezongen was. Hij kwam aan 82 caps. Een meer dan Paul Van Himst en 12 meer dan Marc Wilmots. Om u zijn laatste doelpunt voor de nationale ploeg nog te herinneren, heeft u wel een straf geheugen nodig. Het was tijdens een WK-kwalificatiematch tegen Bosnië in maart 2009. Dembélé speelde toen als diepe spits onder bondscoach René Vanderycken. In totaal was hij vijf keer trefzeker voor België. Bij dat aantal is niet zijn mooiste wapenfeit voor de nationale ploeg gerekend: een weergaloze goal met de olympische ploeg op de Spelen in Peking in 2008. Een doelpunt dat u gezien moet hebben. De beslissende 2-3 bovendien.

Helaas voor Mousa Dembélé zal aan zijn interlandcarrière met de Gouden Generatie ook altijd de wedstrijd tegen Frankrijk op het WK in Rusland blijven kleven. Daar verzoop hij in de halve finales als vervanger van Thomas Meunier. "Had ik in de schoenen van Roberto Martinez gestaan, ik had dezelfde keuze gemaakt", zegt Filip Joos. "Alleen had ik hem sneller gewisseld. Volgens mij had Dembélé wel een onuitgesproken gevoel van miskenning bij de Rode Duivels." "Intrinsiek had hij niet minder kwaliteiten dan De Bruyne of Kompany", vindt Peter Vandenbempt. "Maar als ik over 30 jaar tegen mijn kleinkinderen vertel over de Gouden Generatie, denk ik niet dat het over de avonturen van Dembélé zal gaan."

Het is eigenlijk al veelzeggend dat we ons de laatste maanden niet vaker hebben afgevraagd hoe het nog zou zijn met Mousa Dembélé. Peter Vandenbempt

"Als mens heeft hij altijd wel een goede indruk gemaakt op mij. Hij was geen tafelspringer, maar een bescheiden jongen. Toegankelijk voor fans en minzaam bij interviews. Misschien is dat geen goede houding als je de allerbeste voetballer wilt worden."

"Het is eigenlijk al veelzeggend dat we ons de laatste maanden niet vaker hebben afgevraagd hoe het nog zou zijn met Mousa Dembélé", zegt Vandenbempt. "Bij Fellaini is dat toch anders."

Op het einde van het jaar stopt Dembélé met voetballen. De man die sowieso de schijnwerpers niet opzocht, verdwijnt dan waarschijnlijk helemaal uit het zicht. En dat vindt hij zelf waarschijnlijk helemaal niet erg.

Dembélé is alvast niet bij de 23 Rode Duivels die zich hebben ingeschreven voor de trainerscursus van de voetbalbond.